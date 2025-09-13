La moda a Monreale: una serata all’insegna del glamour

La piazza si è trasformata in una passerella d'eccezione

Monreale ha vissuto una notte indimenticabile di moda e successo con il Bliss Fashion Show. Dopo il successo delle edizioni milanesi, l’evento ha portato un tocco di moda, glamour e arte nella suggestiva cornice di Piazza Guglielmo II, dominata dal celebre Duomo patrimonio UNESCO.

La moda a Monreale

La piazza si è trasformata in una passerella d’eccezione che ha unito la suggestione della moda con la bellezza senza tempo del luogo. Protagoniste della manifestazione sono state le collezioni 2026 di cinque grandi firme nazionali e internazionali: Martino Midali, Ina Dore, Tres Chic (Olanda), Antonio D’Errico e Michela Ferriero. Per l’occasione è stata coinvolta l’associazione Donnattiva, le cui socie hanno indossato e sfilato nella loro splendida città gli abiti di Martino Midali, dando un contributo per la rinascita di Monreale e lanciando un messaggio: la moda non appartiene solo a pochi corpi stereotipati, ma anche e soprattutto donne comuni, di ogni età, forma fisica e storia personale.

Un evento che ha unito moda, arte e territorio.

L’evento non si è limitato alla sfilata: è stato anche un’occasione per valorizzare le eccellenze imprenditoriali palermitane e le attività storiche di Monreale, fra le quali Martinelli, Epifanio, Scorsone e Autoscuola Campine, che hanno ricevuto un premio dall’amministrazione Comunale che ha patrocinato l’evento. Erano presenti l’assessore Salvo Giangreco, l’assessore al Turismo Nadia Battaglia e i consiglieri comunali Flavio Pillitteri e Silvio Terzo, Antonio Di Monte

Marina Manager, Palermo Superyacht, Valeria Sapienza

Funzionario del Comune di Monreale.

Una serata all’insegna del glamour

Il format, ideato da Roberto Capone con il supporto di Gianpaolo Guida, ha saputo unire arte, tradizione e innovazione.

A rendere l’appuntamento ancora più speciale è stato il ritorno degli Italian Glam Awards – Special Edition, prestigiosi riconoscimenti consegnati a personalità di spicco del cinema, della moda, dello sport e del giornalismo. La serata, patrocinata dal Comune di Monreale, ha confermato il ruolo della Sicilia come polo d’attrazione per stilisti e maison di moda, affascinati dalla sua straordinaria bellezza.

La conduzione della serata è stata affidata a Nadia La Malfa, con la regia e la direzione artistica di Roberto Capone. A corollario dello show, il pubblico ha potuto ammirare anche un’esposizione esclusiva di 30 Porsche del Club Porsche Trinacria. La grande partecipazione e l’entusiasmo del pubblico hanno confermato il successo dell’iniziativa, che si è rivelata un vero momento di bellezza e condivisione per la città, meritando di essere riproposto.