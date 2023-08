Modena, esplode il forno di una carrozzeria: operaio deceduto

Altri sono rimasti intossicati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire cosa è accaduto

Tragedia nella mattinata di oggi, 23 agosto 2023, a Modena. Una fortissima esplosione è avvenuta nella carrozzeria San Lazzaro in Strada Curtatorna, zona Fossalta con un operaio 58enne che è morto nella deflagrazione.

L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, a Parma, al centro grande ustionati. Molto gravi anche le condizioni di un collega 62enne, rimasto coinvolto nell’incidente, che si trova ricoverato a Baggiovara.

Ad esplodere, secondo le prime informazioni raccolte, pare sia stato un forno posto esternamente al capannone: quando è avvenuto il fatto i due lavoratori si trovavano nella camera di verniciatura, poi invasa da un denso fumo. Altri operai hanno avvertito sintomi da intossicazione.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Le operazioni sul posto sono coordinate da polizia e carabinieri, con questi ultimi che hanno svolto i primi accertamenti del caso. Sono in corso gli accertamenti per far luce su quanto accaduto.