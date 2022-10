Modena-Palermo, Brunori: “Era fondamentale tornare alla vittoria”

Le parole dell'attaccante dei rosa al termine della sfida contro la compagine emiliana

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Matteo Brunori. L’attaccante rosanero, che contro il Modena ha trovato la sua prima rete stagionale fuori casa, ha commentato al termine del match l’importante vittoria ottenuta dai rosa dopo un periodo difficile e di crisi di risultati:

“Era fondamentale tornare alla vittoria, venivamo da un periodo negativo ma abbiamo avuto la forza di venire a vincere in uno stadio difficile. Volevamo dedicare la vittoria ad Elia perché sta passando un momento non felice, ha avuto un brutto infortunio ma ha la voglia di tornare e volevamo fargli sentire la nostra vicinanza”.

“Stare al penultimo posto pesa a tutti – continua Brunori – non vivi la settimana in maniera tranquilla ma era importante voltare pagina e venirne fuori da grande squadra. L’abbiamo dimostrato in un campo difficile contro una squadra forte, questo ci dà morale per andare avanti”.

L’attaccante rosanero ha infine concluso parlando della sua esplosione nella passata stagione in Serie C: “E’ normale che i giocatori hanno annate particolari, quella dell’anno scorso è stata straordinaria e non so dare una motivazione ben precisa sulla mia esplosione. Cerco di dare continuità a quello che ho fatto l’anno scorso e di raggiungere l’obiettivo salvezza qui a Palermo”.