Dionisi: “Modena? Giocatori di qualità. Non esiste un problema di modulo”

Il tecnico: "Non escludo che succederà di giocare con due attaccanti insieme"

PALERMO – Il campionato di Serie B, dopo il turno di risposo per dare spazio alle Nazionali, torna in campo. Il Palermo, che prima della sosta è uscito sconfitto dal “Barbera” contro la Salernitana, sarà di scena al “Braglia” di Modena.

Dionisi sa che la squadra ha delle difficoltà, ma si lavora per rimediare: “Non esiste un problema di modulo ma, eventualmente, un problema di essere efficaci e abbiamo la qualità per rimettere a posto i numeri. A livello difensivo stiamo cercando di trovare il migliore equilibrio possibile. Stiamo cercando di mettere i calciatori nelle condizioni migliori per loro. Ad oggi stiamo lavorando per migliorare ma non c’è un problema di modulo“.

“Dobbiamo essere più equilibrati. È successo di giocare con due attaccanti insieme e non escludo che succederà – spiega il tecnico in conferenza stampa a due giorni dal match -. Qui, se c’è un problema è essere più performanti possibili e nell’ultima gara non siamo riusciti. Cercare un problema dove non esiste non è il mio mestiere“.

Dionisi si è concentrato anche sulla sfida di sabato al Braglia: “Bisoli conosce bene la categoria e lo conosco bene. Ovviamente spero che a lui non vada bene sabato. La partita persa in casa l’hanno persa subendo due contropiede dalla Sampdoria, hanno subito gol su quello in cui sono pericolosi loro. Loro sono una squadra verticale e forte sulla seconda palla, con qualità individuali, una gara difficile. Di fronte – ha continuato l’allenatore del Palermo – ci saranno contro due squadre che hanno ottenuto meno di quello che meritavano. Loro concedono meno di tutti. Hanno giocatori di qualità. Dobbiamo rispettarli sapendo che possiamo batterli“.

“Dobbiamo fare un campionato da 8 ma siamo a 6. È ovvio che dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare tutte corse in anticipo, cosa vedo in allenamento, in partita la vedo fare in ritardo, questo perché dobbiamo avere qualcosa più come mentalità che va di pari passo con tutto. Non facciamo la corsa sulle altre ma su noi. Sappiamo dove dobbiamo arrivare. non si possono fare paragoni con le altre squadre. Alcune hanno fatto punti al tar (Pisa, ndr)“.

Il Palermo sabato potrà contare su Diakité e Lund che sono stati impiegati in nazionale e torneranno stanchi, ma ci sarà anche Pierozzi che è stato recuperato: “Ad oggi ho allenato solo Buttaro. Lund lo allenerò oggi e ringrazio la società che ha fatto uno sforzo per farlo essere qui oggi. Diakité farà il primo allenamento domani. Pierozzi è rientrato a regime ridotto con la squadra, molto probabilmente sarà disponibile ma dovremo valutare la sua disponibilità anche in base agli allenamenti“.

Una delle “delusioni” di questo inizio di stagione per il Palermo è stato Le Douaron, dal quale ci si aspettava di più, ma su di lui Dionisi non ha dubbi: “È un giocatore che performerà e diventerà forte. Ha bisogno di un minimo di ambientamento. Arriva da un campionato diverso, giocava in una posizione simile ma non uguale. In allenamento fa vedere le sue qualità, in partita magari ancora no. Lui è destinato ad alzare il livello di questa squadra e di conseguenza alzerà il suo“.