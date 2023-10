Modena-Palermo, Henderson: “Spinta dei nostri tifosi fondamentale”

Il centrocampista: "Contento di aver fatto gol"

1' DI LETTURA

“Sono contento di aver fatto gol oggi e di portare tre punti a Palermo. È anche il compleanno di mia mamma, quindi qualcosa di veramente bello”. Così Liam Henderson dice la sua in mixed zone al termine della gara tra Modena e Palermo vinta 2-0 dai rosanero. Il centrocampista scozzese, autore del primo gol, dedica la rete proprio alla mamma: “Compie 54 anni. Dedico il gol a lei e anche a mia nonna”.

“Devo fare anche i complimenti al Modena perché oggi hanno giocato quasi tutta la partita in dieci mettendoci in difficoltà – prosegue il calciatore dei rosanero -. La cosa importante è che siamo rimasti insieme, siamo ventidue titolari e questa è la forza di questa squadra. La Serie B è difficile, ma voglio ringraziare anche i nostri tifosi che ci hanno aiutato tanto pur lontano dal Barbera. Sono stati devastanti, la spinta di questi tifosi per noi è fondamentale”.