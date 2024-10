Modena-Palermo, possibilità per Verre dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

La Serie B torna in campo dopo la sosta per le nazionali e il Palermo riprende il suo cammino in campionato dalla gara contro il Modena in programma alle 15.00 allo stadio “Alberto Braglia”. Il tecnico dei rosanero ha chiesto ai suoi di tirare fuori qualcosa in più a livello di mentalità per fare il salto di qualità a questo punto della stagione.

Il Modena, guidato da Pierpaolo Bisoli, nelle ultime cinque partite ha vinto solo una volta, in casa, contro la Juve Stabia, per poi totalizzare due pareggi e due sconfitte. Attualmente i Canarini si trovano a quota 9 punti in classifica al pari della Reggiana. Nel turno prima della sosta, il club emiliano ha pareggiato 2-2 con il Catanzaro.

Il Palermo, invece, è reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro la Salernitana. Prima della debacle contro la squadra di Martusciello, però, il ruolino di marcia dei rosanero sembrava essere in crescita con due pareggi e due vittorie. I siciliani in graduatoria sono a 11 lunghezze così come Cremonese, Cesena, Salernitana e Mantova.

Modena-Palermo, le probabili formazioni

Solito 4-2-3-1 per mister Bisoli in vista della sfida con i rosanero. In campo dal primo minuto l’ex Palermo Simone Santoro. In avanti, possibile tridente di partenza con Bozhanaj, Palumbo e Idrissi, tutti alle spalle di Abiuso.

Mister Dionisi, invece, dovrebbe andare avanti con il suo 4-3-3. Conferme per il pacchetto arretrato dei rosa (Pierozzi assente tra i convocati), così come per il centrocampo, anche se Verre potrebbe avere la meglio su Ranocchia per il posto da titolare. In avanti, Insigne e Di Francesco dovrebbero accompagnare Henry.

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Cotali; Santoro, Magnino; Bozhanaj, Palumbo, Idrissi; Abiuso.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.