Modena-Palermo, Verre: “I nostri tifosi sono incredibili”

Il centrocampista: "È stata una partita tosta, dispiace per il pareggio"

Velerio Verre, centrocampista del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo la gara contro il Modena terminata 2-2. “È stata una partita tosta, siamo partiti alla grande. Sapevamo che non era facile, naturalmente dobbiamo ripartire e lavorare sulle cose che sono venute meno e che magari sappiamo anche. Dobbiamo ripartire già da lunedì con la testa alla prossima partita”.

“Rientro da titolare con gol? Direi che è stata una grande emozione – prosegue l’autore della prima rete dei rosanero -. Non vedevo l’ora, poi averla fatta con il primo gol di quest’anno è ancora meglio. Mi dispiace per il pareggio, ma pensiamo subito alla prossima”.

“Sui tifosi? Sono incredibili. Ci hanno sostenuto tutta la partita. Ho pure segnato sotto il settore ospiti ed è stato bellissimo. Dobbiamo lottare tutti insieme perché ci crediamo e dobbiamo pensare partita dopo partita già dalla prossima in casa per vincerla. Contro la Reggiana sarà un’altra gara difficile, non ci sono partite facile. In Serie B ogni situazione può creare difficoltà. Dobbiamo prepararla alla grande e affrontarla con la massima determinazione”, ha concluso il centrocampista.