Momenti di paura nel Ragusano: un 40enne finisce in manette

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Modica dopo essersi allontanato dall’abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante il controllo avrebbe tentato di fuggire. Una volta raggiunto, avrebbe minacciato di provocare un’esplosione aprendo una bombola di gas.

L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino ed è terminato con l’intervento congiunto di carabinieri e Polizia di Stato.

Quarantenne evade dai domiciliari

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica si erano recati presso l’abitazione del quarantenne per un controllo di routine. Arrivati sul posto, lo hanno però trovato in strada, a diversi metri dal domicilio dove stava scontando la misura cautelare.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi imboccando un vicolo, ma è stato inseguito dai militari.

Le minacce di morte

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il quarantenne, vistosi senza possibilità di fuga, avrebbe iniziato a minacciare di morte i carabinieri avvicinandosi a una bombola di gas collocata vicino all’ingresso della propria abitazione.

L’uomo avrebbe aperto la valvola della bombola, provocando la fuoriuscita del gas, indicando allo stesso tempo un cannello che si trovava nelle vicinanze e minacciando di innescare un’esplosione qualora i militari si fossero avvicinati.

Bloccato da carabinieri e poliziotti

I carabinieri sono riusciti a instaurare un dialogo con il quarantenne, distraendolo per alcuni istanti. Approfittando di quel momento, lo hanno immobilizzato e messo in sicurezza la bombola di gas con il supporto degli agenti della Polizia di Stato, intervenuti nel frattempo sul posto.

Considerato il forte stato di agitazione, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Modica, da cui è stato dimesso dopo le cure.

Evade dai domiciliari, disposto il carcere dopo il folle gesto

Il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo l’udienza di convalida davanti al Tribunale di Ragusa, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

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