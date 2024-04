Molestie, ‘baci’ e risse: scoppia la violenza in centro a Palermo

Le indagini della polizia

PALERMO – Due risse nella zona pedonale di via Maqueda a Palermo non distante dalla stazione dove ci sono tanti locali etnici. Un gruppo di ragazzi tunisini avrebbero importunato passanti e turiste e poi avrebbero dato un bacio a una donna provocando l’ira del marito.

E una violenta rissa è scoppiata nella notte in via Maqueda, all’altezza di via Fiume, dove un gruppo di tunisini e un altro di bengalesi si sono affrontati in strada.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo tunisino di 23 anni che è finito al pronto soccorso del Civico per varie contusioni su tutto il corpo. Dopo alcune radiografie il giovane è stato dimesso. Indaga la polizia.