Molestie in metro a Catania: la CISAL esprime solidarietà alla vittima

La nota del responsabile Giovanni Lo Schiavo

CATANIA – Il grave episodio di molestia sessuale subito dalla giornalista e fotografa Donatella Turillo nella metropolitana di Catania ha scosso la comunità, suscitando un’ondata di sdegno e solidarietà. A nome della CISAL di Catania, Giovanni Lo Schiavo, responsabile provinciale della Confederazione Etnea, ha espresso piena vicinanza a Turillo, condannando l’accaduto come un’offesa profonda alla sua dignità e alla sensibilità di tutti.

Ferita la dignità di tutte le donne

“A nome della CISAL di Catania, desidero esprimere la nostra piena solidarietà e vicinanza alla dottoressa Donatella Turillo per il gravissimo episodio che l’ha coinvolta. Si tratta di un fatto increscioso che ha rappresentato non solo un’aggressione fisica e verbale, ma una profonda offesa alla sua dignità personale e alla sensibilità morale di tutti noi”, ha dichiarato Giovanni Lo Schiavo.

L’episodio ha riacceso i riflettori sulla questione della violenza di genere e della sicurezza delle donne negli spazi pubblici. “Quanto accaduto – prosegue Lo Schiavo – non può e non deve lasciarci indifferenti. È un oltraggio non solo a una singola persona, ma a tutte le donne che ogni giorno affrontano, spesso in silenzio, episodi di violenza e intimidazione.”

La CISAL, ha ribadito Lo Schiavo, continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere il rispetto, la sicurezza e la libertà di ogni lavoratrice, in ogni luogo e in ogni contesto, sottolineando l’impegno costante dell’organizzazione sindacale nella tutela dei diritti delle donne e nel contrasto a ogni forma di violenza.

