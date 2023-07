Monastra nuovo direttore di LiveSicilia, gli auguri di Lagalla

Le reazioni alla nomina

PALERMO – “Il mio augurio di buon lavoro a Guido Monastra, nuovo direttore di ‘LiveSicilia’, il quotidiano fondato da Francesco Foresta che rappresenta per la città e, in generale, per la Sicilia uno dei punti di riferimento dell’informazione per i cittadini. Il mio saluto affettuoso anche al direttore uscente Antonio Condorelli”. Così in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.