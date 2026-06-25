"Rifiuti abbandonati a Mondello". Ritardi, Italo Belga chiede proroga

Italo-Belga: "Ricostruzioni fuorvianti. Nessun rinvio"

PALERMO – “Si evidenzia la necessità di una proroga della durata di 29 giorni lavorativi, al fine del completamento dei lavori necessari per poter avviare, compiutamente, la corrente stagione balneare”.

La Mondello Italo Belga chiede circa cinque settimane di proroga, per i lavori di pulizia della spiaggia e sistemazione dello stabilimento. A firmare il documento – di cui LiveSicilia è in possesso – indirizzato al Servizio Demanio della Regione, alla Capitaneria di porto e al ministero delle Infrastrutture, è l’Ad della società, Antonio Gristina.

Italo Belga, chiesta la seconda proroga

Nella richiesta si parla di 29 giorni lavorativi, che rischiano di spostare l’inizio della stagione balneare a Mondello, ai primi giorni di agosto. Con possibile caos a luglio. Eppure la società aveva annunciato l’apertura dello stabilimento per il 12 giugno 2026.

Italo Belga sostiene che i ritardi dipendano dall’estensione della concessione e dai cittadini che abbandonano rifiuti.

“Sia a causa dell’estensione – scrive ancora Gristina – dello spazio in concessione, sia in conseguenza del continuo e sconsiderato abbandono illecito di rifiuti di qualunque tipologia da parte del libero fruitore della spiaggia che, affollando gli spazi ove occorre intervenire, ostacola inoltre le operazioni di sistemazione per l’apertura dei lidi, i lavori precedentemente descritti non sono stati portati ancora a conclusione”.

Savarino: “Fa strano dopo 100 anni…”

“Fa strano che una società che gestisce quest’area da 100 anni – dice a LiveSicilia l’assessora al Territorio e Ambiente Giusi Savarino – abbia questi ritardi, anche perché la sospensiva era basata sulla loro professionalità. Invece sono in ritardo sulle assunzioni, sulla pulizia e sul montaggio”.

“L’indirizzo che ho dato al dirigente del settore – aggiunge – è quello di cercare di essere più elastici con i balneari, alla luce delle criticità che ci sono state col ciclone Harry. Vedremo cosa deciderà”, conclude l’assessora.

Italo Belga, la precisazione

“Basta con ricostruzioni fuorvianti che trasformano una comunicazione tecnica in un presunto rinvio della stagione balneare. Mondello Immobiliare Italo Belga non ha chiesto alcuna proroga della stagione né un mese di tempo per aprire i lidi”. Lo fa sapere in un comunicato la società, precisando che la nota inviata agli enti competenti riguarda esclusivamente la prosecuzione dell’autorizzazione all’utilizzo dei mezzi meccanici per le attività sull’arenile.

Italia Belga spiega che si tratta della stessa tipologia di comunicazione trasmessa anche negli anni precedenti, nel 2023, nel 2024 e nel 2025, per la medesima finalità. Dunque non si comprende – si sottolinea – perché una procedura già seguita negli anni passati senza generare alcun caso venga oggi rappresentata come una richiesta straordinaria o come un rinvio dell’apertura. L’unico elemento diverso rispetto agli anni precedenti è che quest’anno le attività sono partite più tardi, a seguito del noto quadro amministrativo che ha interessato la concessione.

Le operazioni sono in corso e le aperture dei tratti attrezzati stanno proseguendo progressivamente.

L’Italo Belga nell’occasione rende noto che da domani sarà resa fruibile un’ulteriore porzione di spiaggia a sinistra dell’Antico Stabilimento, in direzione paese.

Resta, inoltre, la criticità legata al reperimento del personale addetto al salvamento, problema che riguarda molte località balneari italiane e che incide sui tempi di piena attivazione di alcuni tratti. La società è al lavoro per completare progressivamente l’organizzazione dei servizi e l’apertura dell’arenile.