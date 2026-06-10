A partire dal 12 giugno

PALERMO – La Mondello Immobiliare Italo Belga comunica l’avvio della stagione balneare sulla spiaggia di Mondello. A partire da venerdì 12 giugno saranno rese progressivamente fruibili le prime aree della spiaggia, a cominciare dal tratto antistante l’Antico Stabilimento e da quello di Valdesi.

Nei giorni successivi saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia, secondo l’avanzamento delle attività organizzative e di allestimento. La società terrà informati cittadini, utenti e visitatori sui successivi aggiornamenti.

I lavori per l’avvio della stagione a Mondello

Dopo una fase complessa la società è al lavoro per garantire il più rapido avvio della stagione, recuperando tempi operativi inevitabilmente compressi rispetto alla normale programmazione delle attività preparatorie, che di consueto prende avvio già nei mesi precedenti.

L’offerta della Italo Belga

La stagione 2026 si caratterizzerà per una proposta ampliata e più modulare rispetto all’offerta tradizionale, con soluzioni pensate per rispondere a esigenze diverse e consentire un più ampio accesso alla spiaggia.

Accanto ai servizi balneari attrezzati, con lettini e ombrelloni disponibili attraverso ingressi giornalieri e formule in abbonamento, sarà infatti potenziata l’area a tariffa ridotta, concepita per favorire una fruizione economicamente più sostenibile della spiaggia.

Quanto costerà l’ingresso in spiaggia a Mondello

Al costo di 6 euro per l’ingresso giornaliero, gli utenti potranno usufruire dei servizi essenziali, tra cui assistenza al salvamento, pulizia dell’arenile, bagni e docce. La nuova impostazione consentirà ai bagnanti di scegliere tra diverse modalità di fruizione: dalla formula più completa dei lidi attrezzati a una soluzione più essenziale e accessibile, con la possibilità di integrare, su richiesta, ulteriori servizi extra in base alle proprie necessità. In questa fase, i servizi extra previsti riguardano locker, deposito bagagli e noleggio attrezzature.

La Italo Belga: “Servizi e sostenibilità economica”

“L’obiettivo è offrire una stagione capace di coniugare qualità dei servizi, sostenibilità economica e maggiore accessibilità, ampliando le possibilità di utilizzo della spiaggia per cittadini, famiglie, turisti e visitatori”, dice una nota.

Nel corso delle prossime settimane la stagione sarà inoltre accompagnata da un programma di iniziative in progressivo aggiornamento, con attività sportive, momenti di intrattenimento e proposte dedicate alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

La Italo Belga: “Dopo una fase complessa, concentrati sull’avvio della stagione”

“Abbiamo attraversato una fase complessa, che ha inciso inevitabilmente sui tempi di preparazione della stagione – dice la società -. Oggi il nostro impegno è concentrato sull’avvio progressivo delle attività e su un’offerta più ampia, modulare e sostenibile, capace di rispondere a esigenze diverse e di favorire un accesso più esteso alla spiaggia di Mondello”.

La decisione del Cga sulla spiaggia di Mondello

L’avvio della stagione da parte della Italo Belga arriva dopo la sentenza del Cga che ha rimandato ogni decisione sulla diatriba per la spiaggia a dopo l’estate. Con l’autunno, infatti, arriverà il pronunciamento di merito sulla vicenda.