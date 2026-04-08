Obiettivo: stabilire il "Guinness World Record"

A Mondello arriva l’arancina più pesante e grande del mondo: tre giorni di gusto, spettacolo e tradizione. Il 17-18-19 aprile 2026, per tre giorni consecutivi, viale Regina Elena, a Mondello si trasformerà in un grande palcoscenico dove maestri artigiani e chef celebrano uno dei simboli più iconici della gastronomia siciliana.

Obiettivo: stabilire il “Guinness World Record” dell’arancina. L’evento non è solo una sfida culinaria, ma un vero e proprio progetto culturale e sociale, arricchito dalla presenza di grandi protagonisti del mondo della cucina e della cultura.

Il programma prevede una sfilata di abiti d’epoca, esibizioni di danza, spazi dedicati alla prevenzione e alla salute.

L’ufficio Traffico del Comune ha emanato un’ordinanza che vieta il transito veicolare nel tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene, con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati per tutta la durata dell’iniziativa.