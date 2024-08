Mondello e rifiuti, l’ira della Rap: “Non rispettato il conferimento”

La nota della municipalizzata

PALERMO – Nell’espletare nelle prime ore del mattino il doppio ritiro della frazione organica presso la Piazza di Mondello, gli operai della Rap addetti al servizio di svuotamento dei carrellati non hanno trovato quanto concordato con le attività commerciali ma esclusivamente del rifiuto interamente contaminato all’interno dei carrellati con accanto dei sacchi di indifferenziato.

Lo dice una nota dell’azienda rifiuti di Palermo. “Questo non solo vanifica gli sforzi per rendere la borgata pulita ma arreca inevitabilmente un aggravio dei costi e ritardi sull’ordinario servizio in quanto la Rap sta mandando una squadra ad hoc esclusivamente per rimuovere l’indifferenziato. Ci chiediamo: Ma forse le attività commerciali volevano un servizio di indifferenziato a sfregio dell’ordinanza che prevede la raccolta differenziata nelle borgate marinare?” dice il presidente della Rap Giuseppe Todaro