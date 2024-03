Mondello, i ladri svaligiano la casa mentre la famiglia dorme

Rubata anche la macchina

PALERMO – Ladri in villa mentre marito, moglie e figli erano in casa a dormire. E’ successo in viale del Ciclope a Palermo. I ladri sarebbero entrati e senza farsi sentire avrebbero rubato un pc, un altro dispositivo elettronico e pure l’auto la Citroen C3. A denunciare l’episodio sono state le stesse vittime, la mattina successiva, dopo aver trovato l’abitazione a soqquadro, con oggetti sparsi ovunque e cassetti rovistati, e constatato il furto.