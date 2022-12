Monreale, arrestato per droga percepiva il reddito di cittadinanza

L'operazione dei carabinieri

MONREALE – I carabinieri a Monreale, (Palermo) hanno arrestato un 41enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato percepisce il reddito di cittadinanza e pertanto, la sua posizione è stata segnalata all’Inps per l’eventuale revoca del beneficio.

L’uomo, durante un controllo, è stato trovato in possesso di quasi 50 dosi di cocaina, nascosti giubbotto, e 1400 euro in contanti. In casa grazie ai cani antidroga del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, sono state recuperate altre 60 dosi di cocaina, e 3000 euro e il materiale per il confezionamento.

La droga è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabiunieri di Palermo per gli accertamenti tecnici. Il gip ha convalidato la custodia cautelare applicando la misura degli arresti domiciliari.