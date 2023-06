Monreale, denunciato per droga e favoreggiamento: il gip archivia

I fatti risalgono allo scorso 7 aprile

MONREALE (PA) – Era stato denunciato dai Carabinieri di Monreale per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di favoreggiamento. Il gip di Palermo, accogliendo le richieste difensive, ha archiviato il procedimento penale.

I fatti risalgono allo scorso 7 aprile quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale perquisivano 3 giovani trovando diverse bustine di cannabis, trita erba, buse di cellophane e un bilancino di precisione.

Ad uno dei due, però, non sono stati trovati né droga né oggetti per il confezionamento. Difeso dagli avvocati Giada e Salvino Caputo e Francesca Fucaloro, sin da subito ha dichiarato la sua innocenza. I difensori hanno dimostrato che non vi è alcun collegamento tra il giovane incensurato e gli altri imputati. Anche a casa non è stata trovata droga.

Il giovane non è stato mai segnalato quale soggetto assuntore di droghe. Gli avvocati hanno presentato alla procura istanza di archiviazione per totale mancanza di indizi. Richiesta difensiva, condivisa dal pm che ha presentato al gip richiesta di chiudere il procedimento. Richiesta accolta.