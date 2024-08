Monreale non è più un paese ma una città, lo dice il Quirinale

Arriva il decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

PALERMO – E’ arrivato al Comune di Monreale il decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il parere positivo per il riconoscimento di città e non più di paese. “Siamo veramente fieri – ha detto cittadino- di avere ottenuto un riconoscimento così prestigioso per la nostra storia e il nostro territorio. Un risultato che darà lustro e riconoscimento alla nostra Monreale, da sempre meta indiscussa di turisti e personalità”.

L’istanza da parte del Comune di Monreale era stata inviata nei mesi scorsi, dopo l’approvazione della delibera di Giunta, inviata tramite il prefetto di Palermo al Ministro dell’Interno per la concessione del titolo onorifico. Adesso si dovrà procedere alla revisione dello stemma e del gonfalone.