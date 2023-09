Monreale torna al medioevo con “Nel Segno di Guglielmo”: dame, cavalieri e cortei storici

La kermesse, promossa dal Comune di Monreale e da numerose associazioni locali, proseguirà fino al 1° ottobre con un ricco calendario di eventi e iniziative per grandi e piccini

3' DI LETTURA

Dal 22 settembre al 1 ottobre Monreale diventa un grande set cinematografico, riportandoci indietro nel tempo agli anni della dominazione normanna di Guglielmo II. “Nel Segno di Guglielmo”, manifestazione arrivata ormai alla sua undicesima edizione, è un’iniziativa promossa da diverse associazioni del territorio – con capofila l’Associazione TE.MA – insieme al Comune di Monreale, che prenderà il via venerdì 22 settembre e proseguirà nei giorni 23, 24, 29, 30 settembre e si concluderà giorno 1 ottobre.

A inaugurare l’evento, venerdì 22 alle ore 17:00, presso la Chiesa degli Agonizzanti, le associazioni organizzatrici, alla presenza del Sindaco Arcidiacono, dell’Assessore al Turismo Lo Verso e dell’intera amministrazione comunale, presenteranno in conferenza stampa il calendario delle iniziative.

La manifestazione nasce con l’idea di riportare indietro la cittadina ai tempi della sua fondazione, quando, durante il Regno di Guglielmo II, detto “Il Buono”, venne edificata la Cattedrale di Santa Maria la Nuova, attorno alla quale, negli anni a venire, sorgerà la cittadina normanna. Già nelle edizioni passate l’evento ha riscosso non solo un grande successo, ma ha suscitato anche un grande coinvolgimento da parte della popolazione, direttamente partecipe grazie al corteo di rievocazione storica – che quest’anno si svolgerà domenica 1 ottobre dalle ore 17:00 – durante il quale centinaia di figuranti sfileranno per le vie della città in costumi medievali.

Diverse sono le iniziative proposte nel cartellone, tra cui concerti, spettacoli teatrali, estemporanee d’arte e presentazioni di libri. Sono anche previste delle visite guidate alle torri della Cattedrale, all’interno della quale si potranno incontrare delle rappresentazioni in abiti d’epoca normanna, e una visita notturna a cura dell’Arciprete del Duomo Don Nicola Gaglio.

Per tutta la durata della manifestazione verranno, inoltre, allestiti e aperti al pubblico l’Accampamento e il Mercato medievale, dove si potranno degustare la famosa birra scura delle abbazie, il vino speziato, ricotta, formaggi, miele e frutta preparati con le tecniche del tempo. Tra le attività di rievocazione medievale, il Torneo degli Arcieri (con la partecipazione dell’Associazione Compagnia Teatrale Tritone/Gruppo Arcieri Tritone Monreale e l’ associazione di tiro con arco medievale A.S.D. Gli Arcieri del Re) , dimostrazioni di tiro con l’arco, esibizioni di focolieri, falchi e tamburi e l’esposizione di una carrozza medievale.

Ci sono poi gli spettacoli teatrali “Ciullo e i suoi fratelli: racconti storie e poesie in diretta dal Medioevo” e quelli organizzati dall’Associazione TE.MA: “Le voci dalla torre”, cori e canti di rievocazione medievale; “La Notte dei fuochi e la cacciata dei diavoli”, sugli antichi riti per allontanare gli spiriti maligni dall’uomo e dai luoghi da consacrare; “La vestizione del Cavaliere Thomas”; “Le notti di Morgana”, racconti e leggende tra i boschi di Monte Reale; “Annuncio dell’arrivo del Re” e “Banchetto medievale”, l’arrivo di Re Guglielmo II e di tutta la corte normanna per intitolare la Cattedrale a Maria Santissima e il grande banchetto offerto per l’occasione.

Un evento unico nel suo genere e da non perdere, sul quale si ripongono grandi aspettative per quest’ultima edizione. Per qualsiasi informazione sull’evento è possibile visitare la pagina Facebook dedicata.