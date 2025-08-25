Montevago, 5mila euro a chi si trasferisce nel paese: il bando

Il sindaco: le domande si possono presentare entro il 14 settembre

MONTEVAGO (AGRIGENTO) – “Sono stati prorogati al 14 settembre i termini per la partecipazione al bando pubblico del comune di Montevago per l’assegnazione delle risorse previste dal Fondo di sostegno ai comuni marginali relativo all’assegnazione di un contributo a favore di coloro che trasferiscono o hanno trasferito negli ultimi due anni la propria residenza e dimora abituale nel borgo Belicino”. Lo fa sapere in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

I beneficiari del bando sono i nuclei familiari che stabiliscono di trasferire, o hanno trasferito nel periodo del 2023-2025 la residenza anagrafica e dimora abituale a Montevago, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione dell’immobile da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000 euro a beneficiario e il mantenimento per almeno cinque anni pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

È possibile presentarsi fino al 14 settembre prossimo dopo la proroga di dieci giorni decisa oggi dall’amministrazione comunale. Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del comune dove si trovano anche tutte le informazioni relative al bando.