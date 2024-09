L'aggressione all'interno del suo garage a Cesano Maderno

MONZA – Scende in garage, entra e viene ripetutamente colpito in testa con una mazza da baseball. Un uomo di 60 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. L’aggressione è avvenuta a Cesano Maderno. È accaduto ieri sera, ma la notizia è stata confermata solo oggi.

A quanto emerso l’uomo, imprenditore incensurato, dopo cena è sceso nel box del condominio dove risiede con la famiglia, ma non avrebbe avuto appuntamento con nessuno. A quel punto qualcuno lo ha aggredito ferocemente colpendolo più volte alla testa, per poi abbandonare la mazza da baseball a terra e fuggire.

A dare l’allarme è stata una coppia di vicini di casa, rientrata in auto. Sono loro ad aver visto il 60enne a terra, privo di sensi, a pochi metri dal suo garage. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale con gravi traumi alla testa, dove resta ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Al vaglio degli inquirenti eventuali immagini videoregistrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, così come le dichiarazioni di familiari e conoscenti, per comprendere l’origine della brutale aggressione.