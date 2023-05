Monza, studentessa palpeggiata sul bus: arrestato 36enne

La ragazza, 19enne, stava tornando a casa dall'università

A Monza una ragazza di 19 anni, sotto shock, ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita mentre tornava dall’università sul bus. Un uomo di 36 anni è stato arrestato poche ore dopo con l’accusa di violenza sessuale.

Intorno alle 13.50 di martedì la giovane stava tornando a casa dall’università e ha fermato una volante in mezzo alla strada. Ha raccontato di aver preso un autobus dalla stazione di Sesto San Giovanni per fare ritorno a Monza e aver subito una violenza sessuale da un uomo che, dopo essersi seduto accanto a lei sul pullman e averle rivolto apprezzamenti volgari, l’ha costretta a subire palpeggiamenti, fin quando non è riuscita a divincolarsi e a scendere.

L’uomo a quel punto la avrebbe seguita, fin quando lei non ha scorto la pattuglia di passaggio e si è sbracciata per attirare l’attenzione dei poliziotti.

Grazie alla descrizione dell’aggressore che la giovane è riuscita a fornire, sono iniziate le ricerche e i poliziotti hanno intercettato un possibile sospettato che corrispondeva sia per l’abbigliamento che per la corporatura. Si tratta di un 36enne di origine egiziana che è stato accompagnato in questura e riconosciuto dalla 19enne, che ha presentato denuncia per violenza sessuale e consentito di attivare la procedura del codice rosso.

Sul conto del 36enne sono emersi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed è risultato titolare di un permesso di soggiorno scaduto e con richiesta di rinnovo presso la questura di Pavia. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale e poi trasferito in carcere a Monza.