La donna aveva 67 anni ed era vicina alla pensione

Un’addetta alle pulizie è morta dopo aver accusato un malore mentre era in servizio a Palazzo Chigi. La vittima, 67 anni, vicina al pensionamento e impiegata presso la cooperativa titolare dell’appalto per i servizi nella sede della presidenza del Consiglio, si è sentita male nel cortile interno dell’edificio.

L’allarme è scattato immediatamente. Il personale medico dell’infermeria interna è intervenuto per i primi soccorsi. Sul posto sono poi intervenute anche un’automedica e un’ambulanza del 118.

Addetta alle pulizie morta a Palazzo Chigi, il cordoglio

I sanitari hanno effettuato a lungo le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore. Successivamente la donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove però è sopraggiunto il decesso.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato, si sono recati presso la struttura sanitaria per manifestare la propria vicinanza e porgere le condoglianze ai familiari della vittima.

Palazzo Chigi

Palazzo Chigi è la sede della presidenza del Consiglio dei ministri e rappresenta il centro operativo del Governo italiano.

Situato nel centro storico di Roma, tra via del Corso e piazza Colonna, l’edificio ospita l’ufficio del Presidente del Consiglio e le principali strutture di supporto all’attività dell’esecutivo.

Di origine cinquecentesca e successivamente rimaneggiato nei secoli, il palazzo prende il nome dalla famiglia Chigi, che ne divenne proprietaria nel 1659. Dal 1961 è ufficialmente destinato a sede del Governo.

Al suo interno si svolgono le riunioni del Consiglio dei ministri e gli incontri istituzionali di rilievo nazionale e internazionale.

