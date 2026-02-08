Morta Angela Azzaro, la giornalista aveva 59 anni

Volto noto della tv, era spesso ospite dei talk show politici

La giornalista Angela Azzaro è morta domenica 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Volto noto della tv, era spesso ospite dei talk show, in particolare su La7, dove interveniva sui temi dell’attualità politica e sociale.

Laureata in Lettere Moderne e con una specializzazione in Criminologia, aveva dedicato la tesi al tema del processo mediatico. Nel corso della sua carriera ha concentrato il proprio lavoro su diritti civili, politica e cultura del garantismo, affermandosi come una professionista di riferimento nel giornalismo d’opinione. Sul suo profilo Facebook si definiva “femminista libertaria, anti razzista, no borders”.

In passato aveva ricoperto l’incarico di caporedattrice del quotidiano “Liberazione”, occupandosi anche dell’inserto culturale domenicale “Queer”. Nell’ottobre 2019 era diventata vicedirettrice de “Il Riformista”.

Chi era la giornalista Angela Azzaro

La collaborazione con la testata e con la nuova edizione de “L’Unità” si era interrotta quattro anni dopo con un licenziamento improvviso, episodio che aveva generato una vasta ondata di solidarietà nel mondo dell’informazione.

Fino al 2019 aveva inoltre svolto il ruolo di vicedirettrice e caporedattrice de “Il Dubbio”, contribuendo in modo significativo alla linea editoriale del giornale. Negli ultimi anni era stata anche firma dell’“Huffington Post”.

Elly Schlein: “Voce unica, libera, sempre”

“Ci lascia senza parole e con un grande senso di vuoto la scomparsa di Angela Azzaro, donna forte e coraggiosa, giornalista tenace e piena di passione politica e civile, voce unica, libera, sempre”, ha dichiarato Elly Schlein.

“Forse il modo migliore di onorarla sarà rileggere tutto ciò che ha scritto, tutto ciò che ci ha aiutati a comprendere, riflettere, agire”, ha aggiunto la segretaria del Pd. “Ci stringiamo attorno ai suoi familiari e alle persone che le hanno voluto bene, una comunità grandissima”, ha concluso.

Deborah Bergamini su Angela Azzaro: “Giornalista di razza”

“La scomparsa di Angela Azzaro lascia un dolore immenso in chi l’ha conosciuta, nei colleghi, nei lettori come nei telespettatori che avevano avuto modo di apprezzarne le riflessioni sempre profonde e libere – ha affermato Deborah Bergamini (FI).

“Nella mia esperienza di condirettore del Riformista, ho lavorato con lei scoprendo una giornalista di razza innamorata delle sue idee, qualità che la faceva apprezzare anche da chi la pensava in modo diverso. Se ne va un volto davvero buono e positivo del giornalismo italiano. Alle tante persone che le volevano bene vanno le mie più sentite condoglianze”, ha aggiunto.

Il cordoglio di D.i.Re: “Perdita che ci addolora”

Dai social è arrivato il cordoglio di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza: “Oggi dobbiamo salutare Angela Azzaro. Un saluto che arriva troppo presto. Una perdita che ci addolora profondamente, per la Rete e per tutte le persone che l’hanno conosciuta e stimata. Ci mancherà la sua presenza che era sempre accompagnata dalla sua libertà di pensiero, dal suo coraggio e dalla sua coerenza. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a chi le vuole bene”.

