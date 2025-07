Morta Claudia Adamo, la meteorologa Rai aveva 51 anni

Il ricordo di Alberto Matano: "Ragazza speciale"

Claudia Adamo, meteorologa e climatologa della Rai, è morta a 51 anni. La notizia arriva dal profilo Instagram di Alberto Matano.

“Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate – scrive il conduttore – Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia de La Vita in Diretta è un giorno assai triste”.

Claudia Adamo e Alberto Matano (Foto Instagram)

La meteorologa Claudia Adamo, morta a 51 anni, è stata spesso ospite del contenitore pomeridiano di RaiUno e di altri programmi Rai. Lo scorso dicembre, Alberto Matano le aveva rivolto un pensiero in diretta e lei lo aveva ringraziato via social: “Alberto ieri con una bellissima sorpresa! Grazie! Energia e forza e tanto amore così mentre guardavo La Vita in Diretta”.

Chi era Claudia Adamo, la metorologa Rai morta a 51 anni

Classe 1974, romana d’origine, appassionata di natura e di viaggi, Claudia Adamo era un fisico dell’Atmosfera. Dopo essersi laureata in Fisica all’Università di Tor Vergata di Roma, aveva conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Ferrara e diverse specializzazioni in Fisica dell’atmosfera negli Stati Uniti dove aveva anche lavorato.

Claudia Adamo (Foto Instagram)

Tornata in Italia, Claudia Adamo era diventata uno dei meteorologi di Skytg24. Dal 2018 era responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità.

