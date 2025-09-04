Volontaria della Croce Rossa muore a 30 anni, da mesi cercava il suo cane Gully

Il suo amico a quattro zampe era il suo appiglio nei momenti più duri

Montecatini vive giorni di profonda commozione per la scomparsa di Elena Antonelli, giovane volontaria di 30 anni, strappata alla vita da una malattia contro cui lottava da tempo e che non le ha lasciato scampo.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una ragazza solare, generosa e sempre pronta a mettersi al servizio degli altri grazie al suo impegno nella Croce Rossa di Buggiano-Montecatini.

Ma soprattutto Elena resterà per tutti il simbolo di un amore sconfinato verso il suo cane Gully, compagno inseparabile e appiglio nei momenti più duri.

Elena Antonelli non ha mai smesso di cercare il suo Gully

La storia di Gully, un incrocio tra maremmano e pastore tedesco di dieci anni, aveva fatto il giro d’Italia. Lo scorso 10 febbraio il cane da pet therapy era scomparso a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, e da quel giorno Elena non aveva mai smesso di cercarlo.

Con determinazione e coraggio aveva lanciato appelli, organizzato ricerche con droni e cani molecolari. Si era rivolta ai pet detective e aveva percorso chilometri di spiaggia tra Cecina e Follonica nella speranza di riportare a casa il suo amico a quattro zampe.

Per lei non era solo un animale, ma un sostegno prezioso. L’appello per ritrovare Gully era stato condiviso anche da “Pomeriggio Cinque”, da “Chi l’ha visto?” e dall’Associazione Penelope Toscana.

Il messaggio social che oggi suona come un addio

“Non so se mai ci ritroveremo, ma è stato bellissimo Gully – scriveva Elena Antonelli su Facebook lo scorso maggio – La tua autenticità mi ha reso una persona mirabile: te ne sarò eternamente grata. Ti aspetto a casa, nel nostro letto, sulla tua coperta: la strada la conosci, anche se io non conosco la strada per venire da te”.

“Nel sogno ti stringo la zampa che mi chiedevi – raccontava – Va tutto bene, sono lì con te. Guarderò sempre i tuoi occhi, specchio della mia anima più intima. Adesso siamo in due a non esserci più. Perché senza di te, non resta niente neppur di me. Ti dedico la totalità del mio vivere, la tua perenne compagna di vita”.

Parole che restano scolpite nella memoria di chi ha seguito la storia di Elena e di Gully e che oggi suonano come un addio.

Il cordoglio: “Vogliamo immaginarli insieme”

“Con profondo dolore annunciamo la scomparsa della nostra volontaria Elena Antonelli – si legge sulla pagina Facebook del Comitato della Croce Rossa di Buggiano-Montecatini – Ha donato il suo tempo, la sua energia e il suo cuore alla Croce Rossa. Il suo esempio rimarrà per sempre una guida per tutti noi”.

“Averti conosciuto è stato un dono prezioso per me. Grazie per l’amore e la generosità che hai mostrato verso gli altri. La tua memoria vivrà nel nostro cuore”, ha dichiarato la presidente Ilaria Catani.

Commovente anche il post condiviso dalla LIV di Montecatini, organizzazione di volontariato a cui Elena Antonelli aveva chiesto aiuto durante le ricerche di Gully: “La sua bacheca era diventata un diario d’anima dove affidare i suoi pensieri più profondi nello sconforto di averlo perso e al contempo la speranza di ritrovarlo (…) Ovunque siano adesso, vogliamo immaginarli insieme”.

