Morta Maria Cristina Gallo, denunciò lo scandalo dei referti in ritardo

L'insegnante di Mazara del Vallo ha combattuto la sua battaglia contro il tumore

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Maria Cristina Gallo non ce l’ha fatta. L’insegnante di Mazara del Vallo che con la sua denuncia coraggiosa alzò il velo sui ritardi nei referti dell’Anatomia patologica dell’Asp di Trapani ha perso la sua battaglia contro il tumore.

La storia di Maria Cristina Gallo

La sua storia fece discutere tutta l’Italia: un’attesa di otto mesi per l’esito di un esame istologico, la rabbia per un ritardo che si poteva (e si doveva) evitare, la denuncia alla stampa e poi la lotta pancia a terra contro il male. L’esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023, dopo una isterectomia. L’esito arrivò nell’agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse.

L’inchiesta sui ritardi negli esami istologici

Dal suo racconto è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente. Maria Cristina Gallo, circondata dall’affetto dei suoi cari e dei suoi ragazzi, aveva iniziato i cicli di chemioterapia a Milano, lontano da quel sistema sanitario che non aveva saputo dare le risposte adeguate.

La lotta di Maria Cristina Gallo contro il tumore

Sveglia alle tre del mattino, l’autostrada da Mazara all’aeroporto di Palermo e il volo delle 6 direzione Milano per la seduta di chemioterapia all’Istituto nazionale dei tumori, una eccellenza di livello europeo: poi il ritorno a casa in giornata, la sera tardi, per restare accanto alla propria famiglia.

“Vado avanti, scalo la montagna…”

Una battaglia dura, difficile “ma io vado avanti – ci disse in una intervista -, scalo la montagna sperando che la cura possa dare i suoi effetti”. A Milano Maria Cristina aveva trovato una seconda casa: “Lì mi sento protetta, non ci sono ritardi e la chemioterapia è puntuale. Non ci sono attese e c’è cordialità”.

Maria Cristina Gallo se ne è andata a 56 anni ma ha lasciato l’eredità più preziosa ai suoi ragazzi, alla sua famiglia e ai siciliani: la voglia di lottare per un sistema sanitario ‘normale’, dove un paziente possa essere messo nelle condizioni di lottare e vincere la sua battaglia.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA