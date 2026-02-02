Morta Maria Rita Parsi, dedicò la sua vita ai diritti dei bambini

Aveva 78 anni

Morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, punto di riferimento in Italia e all’estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Aveva 78 anni. La sua vita è stata dedicata a favore dei più piccoli, intrecciando l’attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale.

Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l’intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie “Professione vacanze”.

Dal 2021 era componente del Gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, iniziativa europea per contrastare povertà ed esclusione sociale tra bambini e adolescenti. Dal 2020 era esperta nell’Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza presso il Dipartimento per le politiche della famiglia. A livello internazionale, nel 2012 fu eletta al Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo, con sede a Ginevra.