Morta Tabby Brown, modella ed ex di Balotelli: aveva 38 anni

È morta a soli 38 anni Tabby Brown, modella di Playboy e attrice nota anche per le frequentazioni con i calciatori Mario Balotelli e Raheem Sterling. È stato il manager a confermare il tragico decesso, senza specificare i dettagli.

Oltre a posare per Cosmopolitan ed ELLE, Tabby Brown, nata nel sud di Londra, ha lavorato anche per Playboy, ha recitato in The Bachelor di Channel 5 ed è apparsa in pubblicità per Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. I fan dispiaciuti e le star della musica hanno voluto rendere omaggio alla ragazza sui social.

La storia con Balotelli iniziata nel 2011

La storia di Tabby Brown e Balotelli è iniziata nel 2011 ed è andata avanti per sette mesi. L’attaccante italiano l’aveva aggiunta su Facebook per poi chiederle di uscire. “Mi era davvero innamorata di Mario – diceva la ragazza in un’intervista al Mirror del 2013 – . Mi ha detto che voleva che ci stabilissimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci”.