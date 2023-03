Strage di Custonaci, 6 morti: distrutte 2 famiglie di Carini

Tragico bilancio

TRAPANI – Sei morti. Una strage. E una settima persona, di 34 anni, è in fin di vita. Resta fermo a sei il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Trapani. L’impatto si è verificato sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega la Statale 187, all’altezza di Buseto Palizzolo, a San Vito Lo Capo, passando per Custonaci. La donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Viaggiava con Vincenzo Cipponeri, 44 anni, morto sul colpo a bordo dell’Alfa Romeo 159 che si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò. Erano entrambi nati a Erice.

I nomi delle vittime

A bordo del Doblò c’erano le altre cinque vittime. Due famiglie di Carini, nel Palermitano: Matteo Cataldo, 70 anni, la moglie, Maria Grazia Ficarra, di 67, il figlio Danilo Cataldo, di 44 anni, e i coniugi Matteo Schiera, 72 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi Cataldo.

Una delle due auto coinvolte nell’incidente

Fatale l’alta velocità

L’impatto è avvenuto ad alta velocità, intorno alle 19, sul rettilineo di Lentina, lungo la strada provinciale 16. Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo, hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i corpi delle vittime. Gli automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Si sono ritrovati di fronte a una scena raccapricciante. I carabinieri e gli agenti della Polstrada hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell’incidente. Una delle due auto, probabilmente l’Alfa, ha invaso la corsia opposta. In una domenica calda di primavera la strada era parecchio trafficata. Il rettilineo è un punto dove tende a pigiare il piede sull’acceleratore.

Il dolore del vescovo di Trapani

Sembrerebbe che le famiglie di Carini fossero andate in gita. Dietro il Doblò c’era un’altra famiglia di tre persone, tra chi una bambina, che non sono state coinvolte nell’incidente. “Vedo il valore immenso di ogni persona rivestito di una insidiosa fragilità; il cuore impotente delle nostre città e delle nostre Chiese si unisce ai familiari straziati di questi defunti”, così ha scritto il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli. Che aggiunge: “Preghiamo per loro: non smettono di essere un tesoro per noi tutti. Chiediamo la pace del cielo per loro e imploriamo con forza uno stile di vita e una qualità di percorsi capaci di proteggere la dignità di ogni essere umano. Alla Madonna chiediamo di insegnarci i passi prudenti dei pellegrini”.

Inchiesta della Procura

La Procura di Trapani, intanto, ha aperto un’inchiesta sullo scontro stradale. La magistratura ha disposto l’autopsia sui conducenti dei due mezzi che si sono scontrati: Vincenzo Cipponeri, che era alla guida dell’Alfa 159 e di Danilo Cataldo, che era alla guida di un furgone Fiat Doblò. I corpi delle altre sette vittime sono stati restituiti alle famiglie.