Il funerale venerdì a Roma

È morto a 93 anni lo stilista Valentino. Valentino Ludovico Clemente Garavani si è spento a Roma. “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge nella pagina della fondazione intitolata a lui e a Giancarlo Giammetti:.

La camera ardente sarà allestita negli spazi di PM23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 sempre a Roma.