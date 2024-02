Morto Andreas Brehme, bandiera dell’Inter e campione del mondo a Italia ’90

Il terzino tedesco aveva 63 anni. Stroncato da un arresto cardiaco

Calcio in lutto. E’ morto Andreas Brehme. Il campione del mondo tedesco è stata anche una bandiera dell’Inter e alla squadra di Milano è sempre rimasto molto legato affettivamente pur non ricoprendo mai alcun ruolo nella compagine tecnica o dirigenziale del club nerazzurro. Brehme aveva 63 anni, con l’Inter fu tra i protagonisti dello scudetto dei record con Giovanni Trapattoni in panchina. Con la Nazionale vinse il Mondiale di Italia ’90. Brehme è stato stroncato da un arresto cardiaco.