 Palermo in lutto, morto l’avvocato Velio Sprio: il cordoglio del Foro
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Palermo, morto l’avvocato Velio Sprio: il cordoglio dell’Ordine

Velio Sprio avvocato
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Il dolore dei colleghi e i funerali
IL LUTTO
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Lutto nel mondo dell’avvocatura palermitana. Se ne è andato prematuramente Velio Sprio. A darne notizia è l’Ordine degli avvocati di Palermo.

“Il Presidente, i Consiglieri dell’Ordine e gli Avvocati tutti del Foro di Palermo esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa dello stimato Avvocato Velio Sprio”, si legge in un post pubblicato su Facebook.

Le esequie dell’avvocato Velio Sprio

L’Ordine si stringe “al dolore della moglie Cinzia e della figlia Giada” e rende omaggio alla memoria del compianto legale “per l’incessante impegno profuso nella difesa dei diritti”.

Le esequie di Velio Sprio si terranno lunedì 15 giugno alle ore 10.00 presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà in via Torremuzza 1, a Palermo.

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