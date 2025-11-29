Morto Carlo Orlando, storico gestore del Sea Club di Terrasini

L'annuncio del sindaco Maniaci: "Grazie per il contributo al tuo paese"

Si è spento a 72 anni Carlo Orlando, storico gestore del Sea Club, stabilimento balneare di Terrasini, in provincia di Palermo, punto di riferimento e ritrovo per migliaia di giovani a partire dagli anni ‘80. Ad annunciare la sua scomparsa è il sindaco Giosuè Maniaci sui social.

“Vogliamo stringerci accanto ai figli Vittorio, Alessandra e Giorgio, alla moglie Maria Giovanna, ai fratelli Ambrogio e Carmela, ai familiari e amici tutti, dell’amico Carlo Orlando che ci lascia dopo una dura malattia”, scrive.

Chi era Carlo Orlando, il gestore del Sea Club morto a 72 anni

Il primo cittadino ricorda il legame di Carlo Orlando con il mare “di cui era da sempre appassionato” descrivendolo come “un profondo conoscitore di barche a vela, porti e del mondo marino tanto da dedicare un libro sul tema”.

Il 72enne era “amante dell’ambiente e della natura come il fratello Guido e il papà Vittorio Emanuele”. “Da broker assicurativo – aggiunge – ha lavorato con il Comune negli ultimi anni, riuscendo anche a trovare soluzioni economiche migliori per l’ente comunale”.

“Grazie per il contributo al tuo paese”

“Carlo era tutto questo – conclude Maniaci – e quando abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, ricordavamo con piacere i periodi passati. Grazie Carlo per la tua amicizia e per il contributo al tuo paese. Riposa in pace”.

“Carlo era un ottimo subacqueo – scrive Alberto Romeo su Facebook – anche corallaro e fotosub, amante della natura e con un ottimo carattere generoso. Abbiamo fatto tante immersioni insieme specie allo ‘Scoglio del Corallo’ a Terrasini. Sono senza parole e non dico altro”. I funerali di Carlo Orlando si sono svolti venerdì 28 novembre nella Chiesa Madre di Terrasini.