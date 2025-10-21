Il direttore Clemente Mimun: "Amico vero da più di 30 anni"

Gravissimo lutto al Tg5. Si è spento nella notte a 63 anni Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali del notiziario della rete ammiraglia di Mediaset. Tifosissimo del Napoli, squadra della sua città d’origine, il giornalista ha combattuto a lungo contro una malattia.

Claudio Fico aveva mosso i primi passi in Rai dove era approdato dopo aver vinto un concorso. È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2. Per molti anni è stato vicedirettore al Tg1. Nel 2011, il passaggio al telegiornale di Canale 5.

Morto giornalista Tg5, il post del direttore

“Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del Tg5″, ha scritto su X il direttore Clemente Mimun, di cui Claudio Fico era stretto collaboratore.

Ad annunciare in tv la scomparsa di Claudio Fico è stato Francesco Vecchi a margine della puntata di “Mattino Cinque News” andata in onda martedì 21 ottobre.

“Purtroppo abbiamo una notizia che ci addolora molto. È mancato Claudio Fico che era vicedirettore vicario del Tg5. Non solo un grande giornalista ma anche una persona con cui era molto piacevole lavorare”, ha detto a proposito del giornalista del Tg5 morto a 63 anni.

“Tutta la redazione di Videonews si stringe e abbraccia la sua famiglia e naturalmente anche i colleghi del Tg5”, ha concluso Francesco Vecchi.

