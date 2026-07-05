La vittima era conosciuta per l'Apecannolo. Lascia una figlia di 4 anni

Un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 4 luglio a Salgareda, in provincia di Treviso, è costato la vita a due motociclisti. Le vittime sono Francesco Paolo Fecarotta, 37 anni, originario di Palermo e residente a Villorba, e la compagna Jessica Laface, 32 anni, originaria di Reggio Calabria. Entrambi viaggiavano su una Bmw che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada spezzandosi in due dopo il violento impatto.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 lungo via Argine Piave. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per i due non è stato possibile fare nulla. Francesco Paolo Fecarotta lascia una bambina di 4 anni.

I soccorsi e le indagini

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i mezzi del Suem 118 e l’elisoccorso decollato da Padova. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare i due motociclisti, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia stradale. In un primo momento si era ipotizzato uno scontro frontale con una Dacia Sandero, ma tra le piste investigative viene valutata anche la possibilità che la moto abbia urtato un altro veicolo durante una manovra di sorpasso, perdendo così stabilità fino alla caduta.

Incidente Salgareda, chi erano le vittime

Francesco Paolo Fecarotta era conosciuto anche per l’Apecannolo, l’attività itinerante di vendita di cannoli nata nel 2020 e gestita insieme al fratello Giovanni. Con un’ape rossa il 37enne portava i dolci siciliani nelle sagre, nei mercatini, nelle feste e negli eventi privati.

L’uomo aveva intrecciato da pochi mesi una relazione con la 32enne Jessica Laface, calabrese ma anche lei residente a Villorba.

Il cordoglio del Comune di Villorba

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Villorba, dove la coppia risiedeva. “L’Amministrazione comunale di Villorba, unitamente al sindaco Francesco Soligo, esprime profondo cordoglio per la tragica perdita di due nostri concittadini, Francesco Paolo Fecarotta e Jessica Laface, a seguito dell’incidente stradale verificatosi questa mattina a Salgareda”, si legge in un post.

Ed ancora: “Siamo profondamente addolorati per la tragedia che ha colpito queste famiglie e la nostra comunità. In questo momento di dolore, siamo vicini ai familiari delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo drammatico evento”.