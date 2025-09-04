Morto Joshua, il giovane tifoso del Palermo aveva 13 anni

Palermo piange la scomparsa di Joshua, il tifoso tredicenne del quartiere Ciaculli che ha lottato fino all’ultimo contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha scosso profondamente l’ambiente del tifo organizzato rosanero e non solo. In poche ore, le pagine social delle curve si sono riempite di messaggi di cordoglio e ricordi.

Nella notte, davanti alla sua abitazione, gli amici hanno esposto uno striscione con la scritta: “Joshua è qua e canta con gli ultrà”.

Morto Joshua, tifoso 13enne del Palermo: il cordoglio

Un lungo e commovente post è comparso anche sulla pagina Facebook “Romanticismo Ultras”, che ha voluto rendere omaggio al giovane supporter.

“La vita” – si legge – “a volte è ingiusta. Toglie i sorrisi più belli, i volti più puri, quelli che dovrebbero solo illuminare e non spegnersi mai, uno sguardo giovane che brillava, la bellezza semplice di chi non aveva ancora visto il male del mondo. Un viso che raccontava futuro, che portava addosso la freschezza dell’età, la passione di chi ha appena iniziato a vivere la curva, il gruppo, i sogni”.

“Ed è proprio questo che fa più male: vedere la bellezza interrotta, lo sguardo spento troppo presto, l’innocenza tradita dalla crudeltà della vita – si legge ancora – Non ci sono parole per spiegare, c’è solo il vuoto che lascia. C’è solo il ricordo di un volto che resterà per sempre giovane, per sempre bello, per sempre parte della curva”.

“Lo vogliamo ricordare su quella sbarra a lanciare un coro per il suo grande amore, il Palermo. Con gli occhi pieni di gioia e l’orgoglio di essere uno di noi. Ciao, piccolo grande cuore rosanero”, recita un post pubblicato sulla pagina Facebook “Appartenenza Rosanero”.