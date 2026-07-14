Leonardo Mazzara era originario di Valderice. Il dolore dell'Arma

TRAPANI – L’Arma dei carabinieri piange la scomparsa di Leonardo Mazzara. Il maresciallo, originario di Valderice, prestava servizio presso la stazione di Trapani. Aveva 41 anni. Il militare dell’Arma è stato trovato senza vita nel suo letto. A stroncarlo, con buona probabilità, è stato un infarto che lo avrebbe colto nella sua abitazione, durante il sonno. Il sindacato dei carabinieri si stringe attorno alla famiglia di Leonardo Mazzara e lo descrive come “un militare impeccabile e dedito al dovere, sempre in prima linea per la sicurezza della comunità trapanese” ma anche come “un uomo dal grande spessore umano”.

Leonardo Mazzara morto a Trapani, il cordoglio

“La perdita improvvisa di Leonardo è un dolore lacerante che colpisce non solo chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco, ma tutta la comunità dell’Arma”, recita una nota. “Chi indossa la nostra divisa sa bene che le donne e gli uomini con cui condividiamo i turni, i sacrifici e le responsabilità diventano ben presto molto più che semplici colleghi. Si diventa famiglia”, sottolinea il SIM Carabinieri.

“Per i colleghi della Stazione di Trapani, Leonardo rappresentava un porto sicuro, un professionista sempre pronto ad ascoltare e a dare il consiglio giusto nel momento del bisogno – si legge ancora – Era un esempio di dedizione: il suo attaccamento alla divisa e al servizio era palpabile in ogni sua azione quotidiana. Un amico leale, il cui sorriso e la cui empatia alleggerivano anche le giornate più difficili e pesanti”.

“Che brutto scherzo che ci hai fatto”

“Che brutta notizia, che brutto scherzo che ci hai fatto, ricordo con tristezza le pedalate e le nostre mangiate con il gruppo spinning”, scrive un amico sui social.

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