È morto Lorenzo Reina: creò il Teatro Andromeda ad Agrigento

AGRIGENTO – È morto per cause naturali Lorenzo Reina. Aveva 65 anni. A trovarlo senza vita nella sua casa di campagna è stato il figlio, la mattina del 27 dicembre. A lui si deve la creazione del teatro di Andromeda, a Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento.

Da bambino aveva affiancato il padre pastore. Poi l’inizio di un percorso artistico da scultore. Sul letto di morte promise al genitore che sarebbe tornato a fare il pastore. Una promessa mantenuta, ma nel frattempo Lorenzo piazzava le sue sculture nei terreni del pascolo.

La sua più grande intuizione fu il teatro Andromeda: 99 posti a sedere distribuiti secondo il disegno della costellazione. Un’opera infinita, così egli stesso la definiva, ultimata due anni, che accoglieva migliaia di visitatori. Un luogo suggestivo e di grande spiritualità.