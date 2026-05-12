Lascia la moglie e due bambini.

Se ne è andato a soli 40 anni, a Palermo, l’imprenditore Luca Barone. Insieme al fratello Pietro, era l’anima di Borgo Paradiso, un agriturismo immerso nel verde alle porte della città. A portarselo via, in quattro mesi, è stata una malattia che non gli ha lasciato scampo. Luca Barone lascia la moglie e due bambini.

Il fratello Pietro: “Era lui a dare forza a noi”

“Luca era Luca – scrive sui social il fratello Pietro – umile, solare, un lavoratore che viveva per la sua famiglia. Ho pregato tanto, ho pregato davvero con tutto me stesso perché non si arrivasse a questo punto, ma purtroppo i piani di Dio li conosce solo Lui. È stato un onore e un privilegio stargli accanto in questi ultimi momenti della sua vita, sfortunatamente troppo breve. Mi ha insegnato cosa significhi davvero stare al mondo: anche alla fine, con un coraggio incredibile, era lui a dare forza a noi. ‘Non vi preoccupate’, ci diceva. Si preoccupava per noi, nonostante tutto”.

“Come tutti i fratelli abbiamo avuto le nostre discussioni, ma erano solo parte di un bene immenso che si risolveva sempre da solo – continua – Volevo approfittare di questo post per ringraziare di cuore tutte le persone che in queste ore stanno scrivendo a me e alla mia famiglia. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi e pensieri da parte di amici e conoscenti; vi chiedo scusa se non riesco a rispondere a ognuno di voi, ma come potete immaginare il dolore è tanto e la testa è altrove. Sappiate però che sentiamo tutto il vostro affetto e vi ringraziamo per la vicinanza”.

La sorella Katia: “Coraggioso fino all’ultimo”

Disperata anche la sorella Katia: “Fratellino mio, non esistono parole per descrivere il mio dolore, posso solamente dirti che papà aveva portato con sé una parte del mio cuore e adesso tu l’hai portato via definitivamente, questo non è un addio te lo prometto. Ti prego dacci la forza, il coraggio di andare avanti a tutti noi specialmente alla mamma (…) Sei stato forte e coraggioso fino all’ultimo respiro. Ti amo fratellino mio, sarai la nostra forza. Adesso sarai felice con il nostro amato papà e noi siamo contenti di pensarvi ancora una volta insieme”.

Luca Barone morto a Palermo, il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social. “Avevi una vita davanti ma il destino decide tutto. Riposa in pace, non ci posso credere. Che bruttissima notizia”, scrive Cristina. “Buon viaggio Luca – le fa eco Johnny – che la terra ti sia lieve. Rimane solo un bellissimo ricordo. Senza parole…un abbraccio alla famiglia Barone”.

Ed ancora: “La grande famiglia di Expocook si stringe con profonda commozione e immenso dolore all’amico Pietro Barone, stimato Responsabile del settore Campionati, per la prematura scomparsa del caro fratello Luca Barone. Un destino crudele e un male incurabile lo hanno sottratto troppo presto all’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di immenso sconforto, tutto lo staff di Expocook esprime il proprio cordoglio e la più sentita vicinanza a Pietro e alla sua famiglia”.

I funerali saranno celebrati mercoledì 13 maggio, alle ore 11:00, presso la Chiesa di San Giuseppe in via Belmonte Chiavelli, a Palermo.