La vittima viveva a Bergamo da sette anni

Era rientrato da una serata trascorsa con gli amici e stava tornando verso casa. Durante il tragitto, la tragedia. Marco Dellaira, 30 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno in un drammatico incidente in moto avvenuto a Zingonia, nel Bergamasco.

Una notizia che ha colpito profondamente chi lo conosceva, dai colleghi ai tanti clienti che ogni giorno incontravano il suo sorriso dietro il bancone. Originario di Termini Imerese, in Sicilia, ma residente da sette anni a Bergamo, il giovane lavorava come barman al bar centrale “La Marianna” dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.

L’incidente che è costato la vita a Marco Dellaira

Come ricostruisce “L’Eco di Bergamo”, l’incidente si è verificato intorno alle tre del mattino lungo corso Europa, nei pressi del Policlinico San Marco di Zingonia.

Secondo una prima ricostruzione, Marco Dellaira stava percorrendo la strada in direzione Boltiere-Zingonia in sella alla sua Yamaha 650 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto.

Il mezzo è finito contro il guardrail situato all’altezza della rotatoria che si trova davanti alla struttura ospedaliera. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori vi sarebbero un improvviso malore oppure un colpo di sonno che potrebbe aver provocato la perdita di controllo della motocicletta.

Inutili i tentativi di salvarlo

Dopo l’allarme lanciato ai soccorsi, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Nonostante la tempestività dell’intervento e la vicinanza dell’ospedale, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il trentenne.

Al loro arrivo, le condizioni del motociclista erano già gravissime e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Marco Dellaira lascia la madre e due fratelli che vivono a Termini Imerese. La sua salma è in viaggio verso la Sicilia dove saranno celebrati i funerali.