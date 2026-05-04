L'annuncio sui social: "È volato in cielo".

Sui social viene ricordato come un grande professionista e come un uomo dalle spiccate doti umane e dedito al suo lavoro. Se ne è andato prematuramente, a Palermo, il giovane veterinario Marco Luparello.

L’annuncio della sua scomparsa arriva dalla pagina Facebook del Centro Veterinario per Animali Esotici attraverso un post scritto dalla moglie Laura.

Addio al veterinario Marco Luparello

“Con il cuore pieno di dolore comunichiamo che Marco, nostro amato collega, mio adorato marito è volato in cielo”, si legge. Centinaia i commenti di colleghi, amici e conoscenti che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

“Caro Marco, conserverò di te sempre un bellissimo ricordo, della splendida persona che eri. Laura ti abbraccio forte, avete rispecchiato quello che è l’amore ideale, la coppia perfetta, vi ho sempre ammirato immensamente. Sentite condoglianze a te, ai tuoi piccoli e a tutti i vostri familiari”, scrive Laura.

“La sua passione e la sua dedizione al lavoro ne facevano un medico meraviglioso ma più di tutti ci lascia la sua enorme umanità, la capacità di entrare in sintonia con il prossimo che faceva sì che gli si volesse subito bene – le fa eco Stefania – Per questo oggi piangiamo un amico, un fratello, una persona unica e speciale che non dimenticheremo”.

“Oggi è veramente un giorno triste”

“Che uomo Marco! Sognatore ma con i piedi ben saldi a terra. Lottatore ma pacifico. Competente ma umile – ricorda Paolo – Rimarrai sempre con me. Grazie per l’esempio che sei stato”. “Che bello che il mondo ti abbia conosciuto”, sentenzia Zaira.

Ed ancora: “Sono enormemente dispiaciuto. Un uomo, padre, marito, professionista come pochi. DOTTORE nel cuore prima di tutto. Grazie di tutto anche da parte Rio. Dottoressa non ho parole. Ciao Marco”, “Oggi è veramente un giorno triste…il Dott. Luparello è stato un veterinario eccellente, attento e professionale, amava il suo lavoro e i suoi piccoli pazienti. Marco, una persona estremamente disponibile, gentile ed accogliente. Il centro veterinario non sarà più lo stesso senza di lui ma sono convinta che il suo ricordo rimarrà sempre presente nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerlo. Un forte abbraccio”.

Marco Luparello, il post del Centro Veterinario Aristotele

Cordoglio anche da parte Centro Veterinario Aristotele di Palermo che ha condiviso il post dei colleghi del Centro Veterinario per Animali Esotici. “Non ci sono parole per esprimere la rabbia e la tristezza che proviamo – si legge – Ma vogliamo comunque ricordare Marco per quello che era: uno stimatissimo veterinario, ragazzo solare, sempre pronto alla battuta, complice di mille avventure universitarie e non. Il mondo della veterinaria oggi perde un brillante professionista. Noi perdiamo un amico”.