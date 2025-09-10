Mattia Del Prete muore a 8 anni per un tumore inoperabile

I colleghi regalarono al padre 623 giorni di ferie per assisterlo

La comunità di San Donà di Piave è in lutto per la morte di Mattia Del Prete, un bimbo di soli otto anni che da oltre un anno lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Il piccolo si è spento all’ospedale pediatrico di Padova dove era seguito dai medici dopo la diagnosi di un tumore cerebrale inoperabile, arrivata nel giugno 2024 dopo dei forti mal di testa. Fin dall’inizio i sanitari avevano parlato di una sopravvivenza limitata, stimata tra i dodici e i diciotto mesi.

Lo straordinario gesto dei colleghi del padre

Al fianco del bambino, in questa lunga battaglia, i genitori Valeria e Gabriele e il fratellino Samuele. Il padre, dipendente di Atvo dal 2015, aveva potuto rimanere vicino al figlio grazie a un gesto di straordinaria solidarietà.

I colleghi dell’azienda di trasporti gli avevano donato 623 giorni di ferie, rinunciando alle proprie vacanze pur di permettergli di accompagnare Mattia nei momenti più difficili.

Morte Mattia Del Prete, i funerali a San Donà di Piave

Il lutto ha colpito anche la Casa di Cura Rizzola, dove la madre Valeria, operatrice socio-sanitaria, lavora da circa un anno. I funerali del piccolo Mattia saranno celebrati giovedì 11 settembre alle ore 10 nella chiesa di San Pio X a San Donà di Piave.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA