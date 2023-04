Incidente Marsala, morto il giovane Mohamed Hafsi

La vittima era cresciuta a Marsala ed era abbastanza conosciuta

E’ morto stamane, all’ospedale di Marsala, uno dei due giovani tunisini rimasti coinvolti, ieri sera, in un incidente stradale sulla statale 115 per Trapani, all’altezza di contrada Santa Venera, e trasportati dal 118 al pronto soccorso. La vittima si chiamava Mohamed Hafsi e viaggiava sulla sua moto insieme a un altro connazionale quando, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro un’auto. Nell’incidente, oltre alla moto, sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat 500 e una Lancia Y. La prima, dopo l’impatto, è anche andata a fuoco insieme alla moto.

Alla guida delle due auto c’erano altrettante donne, una di 78 anni e l’altra di 21, che hanno riportato lievi traumi.

Mohamed Hafsi era cresciuto a Marsala ed era abbastanza conosciuto soprattutto perché frequentava con gli amici e i familiari la zona di piazza Matteotti (Porta Mazara). Ad esprimere il loro dolore anche i volontari della locale associazione “Marhaba onlus” che a Marsala fornisce aiuti alle famiglie degli immigrati. “Ci uniamo – dicono – al grandissimo ed inimmaginabile dolore della famiglia Hafsi e mandiamo loro un forte abbraccio. Ti abbiamo visto crescere e questa notizia ci ha addolorati immensamente”. Cordoglio è espresso anche dall’associazione Arcobaleno: “Un altro giovanissimo angelo è volato in cielo”.