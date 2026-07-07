Il ciclista è in prognosi riservata

Un uomo di 48 anni, residente a Siracusa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella zona nord della città. Nello scontro sono rimasti coinvolti una motocicletta e una bicicletta che, secondo una prima ricostruzione, procedevano nella stessa direzione.

L’impatto si è rivelato fatale per il motociclista, mentre il ciclista è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Incidente mortale a Siracusa

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Per motivi al vaglio degli investigatori, la moto e la bicicletta sono entrate in collisione lungo il tratto di strada in cui stavano viaggiando.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che dopo l’urto è stato sbalzato sull’asfalto. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Ciclista ricoverato, indaga la Procura

Il ciclista è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove è ricoverato con prognosi riservata.

Per consentire gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, la Procura di Siracusa ha disposto il sequestro della motocicletta e della bicicletta coinvolte nello scontro.

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