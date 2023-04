Morto Sebastiano Burgaretta, senatore democristiano

Il cordoglio di Totò Cuffaro, Maurizio Gasparri e Gianfranco Micciché.

PALERMO – “Come amico di sempre mi associo al dolore della famiglia e per conto della DC esprimo sentite condoglianze per la morte del senatore Sebastiano Burgaretta, espressione piena dei principi democratici. È stato uno dei protagonisti più importanti della Democrazia Cristiana, in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni prima come deputato e assessore regionale, poi come senatore della Repubblica. Un grande uomo e un grande politico che ha scritto un pagina importante e genuina della storia politica siciliana e della Democrazia Cristiana, operando sempre con passione, lealtà e coerenza”. Lo dice il commissario regionale della DC, Totò Cuffaro.

“Ho imparato con dolore della scomparsa dell’amico e collega Sen. Sebastiano Burgaretta. L’ho sentito nei giorni scorsi, sempre attento ai temi della politica e alla tutela del territorio. Ha fatto parte del gruppo del Pdl e ho avuto modo di essergli accanto nella sua Avola, e anche di visitare la sua meravigliosa collezione di presepi. Politico attento alle realtà locali anche nel Parlamento ha saputo portare l’esperienza di un uomo saggio ed equilibrato. Mi stringo ai familiari ed a tutta la comunità di Avola, addolorato come loro per la sua scomparsa,Avrò modo di ricordarlo quando sarò inSicilia nei prossimi giorni”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Iano Burgaretta. Una delle persone più belle che abbia conosciuto in politica”. Lo dice Gianfranco Miccichè alla notizia della scomparsa di Burgaretta.