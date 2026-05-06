 Palermo calcio, morto lo storico medico sociale Sergio Matracia
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Morto Sergio Matracia, storico medico del Palermo calcio

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Ha accompagnato i rosanero per oltre vent'anni
IL LUTTO
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PALERMO – Si è spento all’età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sportivo del Palermo calcio. Dagli anni ’70, per oltre vent’anni, ha ricoperto il ruolo nel club rosanero accompagnando la squadra in alcune delle pagine più significative della sua storia, tra le quali la storica finale di Coppa Italia contro il Bologna nel 1974, quando alla guida del Palermo c’era il presidente Renzo Barbera.

Fratello di Totino, medico sociale rosanero per 45 anni, e zio di Roberto Matracia, attuale responsabile sanitario del Palermo, Sergio Matracia è stato un punto di riferimento per dirigenti, allenatori e calciatori.

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