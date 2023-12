Il politico Cdu aveva 81 anni

BERLINO – E’ morto Wolfgang Schäuble, storico ministro tedesco delle Finanze ed ex presidente del Bundestag. Il politico Cdu si è spento ieri sera, annuncia la famiglia, come riportano i media tedeschi. Aveva 81 anni. Nessun parlamentare è stato più a lungo membro del Bundestag: dal 1972 fino alla sua scomparsa.

Come ministro delle Finanze, divenne famoso come falco del governo Merkel durante la crisi dell’euro, e come ministro dell’Interno di Kohl (1989-91) fu tra coloro che gestirono il Trattato di unificazione tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino.