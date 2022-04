Mosca, trovato morto l’ex vicepresidente di Gazprombank

Trovate morte anche la moglie incinta e la figlia 13enne. Si lavora all'ipotesi di un omicidio suicidio

MOSCA – Giallo a Mosca, trovato morto in casa, in una pozza di sangue e con una pistola in mano l’ex vicepresidente di Gazprombank Vladislav Avayev. La notizia è stata diffusa da alcuni media britannici che citano l’agenzia Tass. Insieme con l’ex funzionario del Cremlino ed ex vicepresidente di Gazprombank sono state trovate morte la moglie incinta e la figlia tredicenne. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, la porta di casa era chiusa dall’interno e l’uomo aveva in mano una pistola. Ancora presto per stabilire se si tratta di una scena del crimine genuina o artefatta.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata l’altra figlia di Avayev, la 26enne Anastasia, che aveva deciso di andare nell’appartamento milionario della famiglia a Mosca perchè non riusciva a mettersi in contatto con nessuno dei familiari.